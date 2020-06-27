العراق يستعين بطلبة الطب بالمراحل النهائية لمعالجة المصابين بكورونا

بغداد - (د ب ا )

قرر رئيس الوزارة العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الإستعانة بطلبة المرحلة النهائية من كليات الطب لسد النقص في الفرق الطبية العراقية على خلفية ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكلّف رئيس الوزراء العراقي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني عقد اليوم لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب في جامعات العراق كافة بالمرحلتين الخامسة والسادسة الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات بهدف دعم الجهود الطبية في المستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا.

ودعا الى إعتماد "تلك المشاركة ضمن التقييمات العلمية للدراسة والدرجات المطلوبة للنجاح".

كما وجّه الاجتماع وزارة الصحة بإصدار تعليمات تتضمّن بروتوكولات لدخول المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات.

وتشهد المدن العراقية زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا حتى بلغ اليوم إجمالي حالات الإصابة 43 ألفا و262 حالة بينها 1660حالة وفاة.