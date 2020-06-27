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فرنسا: إصابات كورونا تلامس 20 ألفا والوفيات تقارب 30 ألفا

09:48 ص السبت 27 يونيو 2020
فرنسا: إصابات كورونا تلامس 20 ألفا والوفيات تقارب 30 ألفا

السلطات الصحية في فرنسا

باريس- (د ب أ):

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، السبت، 200 ألف و931 حالة، بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 29 ألفا و781 وفاة. وتماثل للشفاء من المرض 75 ألفا و773 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 22 أسبوعا.

وكان إجمالي الإصابات في فرنسا قبل 24 ساعة وصل إلى 199 ألفا و343 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و755.

فرنسا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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