دراسة إيطالية: فيروس كورونا يصيب "الدماغ" وليس الرئتين فقط

روما - أ ش أ

أظهرت دراسة إيطالية، أن فيروس كورونا المستجد لا يصيب الرئتين وحسب، بل يمكن أن يؤثر على الدماغ أيضا، وهذا يحدث لحوالي 3 من كل 4 مرضى.

ووفقًا لدراسة أجرتها مستشفى سان باولو وجامعة ميلانو الحكومية، بالتعاون مع مراكز الجملة العصبية الرئيسية في البلدان الأوروبية والتي نشرتها المجلة الأوروبية لعلم الأعصاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الجمعة - فإن "الإضطرابات الرئيسية التي تم اعتراضها تنتقل من الصداع إلى الألام العضلية مرورا باعتلال الدماغ".

واستند البحث إلى استبيان تم إجراؤه من خلال جمع معلومات عبر الإنترنت تتكون من 17 سؤالًا، تم توزيعها على الأطباء الأوروبيين الملتزمين بمواجهة وباء "كوفيد-19"، وتم جمع أكثر من 2300 استبيان أفاد بوجود أعراض عصبية لدى حوالي ثلاثة أرباع المرضى.

وبالنسبة لمعدّي الدراسة فإنها تقترح فصلًا جديدًا يفتح في كتب علم الأعصاب، حيث سيلعب أطباء الأعصاب دورًا مهمًا في إدارة الجائحة ونتائجها.