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الجزائر: تسجيل 240 إصابة بفيروس كورونا

06:58 م الجمعة 26 يونيو 2020
الجزائر: تسجيل 240 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أكبر معدل يومي منذ اكتشاف الوباء في فبراير الماضي.

وصرح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في تصريح صحفي أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12685 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأشار فورار إلى تسجيل 7 وفيات جديدة ليصبح بذلك مجموع الوفيات 885.

وأوضح أنه تسجيل تماثل 146 حالة جديدة للشفاء، ليصبح بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 9066، كما كشف عن تواجد 48 مريضا داخل العناية المركزة.

فيروس كورونا الجزائر كوفيد 19

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