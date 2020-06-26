الكويت: حالتا وفاة و915 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و915 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 341 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 43 ألفًا و969 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 492 حالة لمواطنين كويتيين، و423 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 162 حالة، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أنه تم إجراء 3774 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 372 ألفًا و284 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و909 إصابات بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 339 حالة، واجمالي عدد المصابين إلى 42 ألفًا و788 حالة حتى يوم أمس.