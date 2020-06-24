تقرير الخارجية الأمريكية: الرياض شريك أساسي لواشنطن في التحالف ضد داعش

وكالات

ذكر التقرير السنوي بشأن الإرهاب في ٢٠١٩، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.

وأكد التقرير أن السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش، وصدت هجمات إرهابية من تنظيمات القاعدة وداعش والحوثيين.

وأكد التقرير أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر الماضي.

وسلمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران.

وأصدرت الخارجية الأمريكية، اليوم، تقريرها السنوي بشأن الإرهاب، إعمالا بقانون أمريكي، والذي يتطلب من الخارجية تقديم تقرير سنوي بشأن الإرهاب إلى الكونجرس.