انفجار عنيف يهز مدينة حماة وسط سوريا
دمشق - (د ب أ)
هز انفجار عنيف، مدينة حماة وسط سوريا، ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وقالت مصادر محلية في مدينة حماة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.) إن انفجارا عنيفا وقع وسط المدينة قرب القلعة وإن سحب الدخان وألسنة النيران تندلع في تلك المنطقة.
وأضافت المصادر أن القوات الحكومية أغلقت عددا من الشوارع وسط المدينة، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في ريف حماة الشرقي.
وقالت مصادر مقربة من الجيش السوري لـ(د.ب.أ) إن المضادات الأرضية تتصدى لأهداف معادية في سماء حماة.
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