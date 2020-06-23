أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

ألمانيا تسعى للتوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن تعزيز هدف المناخ 2030

08:47 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
ألمانيا تسعى للتوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن تعزيز هدف المناخ 2030

وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت سفنيا شولتسه، وزيرة البيئة الألمانية، سعي بلادها إلى التوصل في هذا العام إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز الهدف الخاص بالمناخ 2030.

وعلى هامش مشاورات لوزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه سيتم العمل بشكل مكثف من أجل هذا الغرض.

وروجت الوزيرة لهدف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55% مقارنة بقيمها في عام 1990.

ولا يزال الهدف الرامي إلى تخفيض هذه الغازات بنسبة 40%، ساريا في الوقت الراهن.

وكانت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ قد وعدت بإدخال تحسينات على هذا الهدف في العام الحالي.

وتدرس المفوضية في الوقت الراهن تداعيات تعزيز هذا الهدف، وتعتزم طرح مقترح بهذا الخصوص في الخريف المقبل.

ومن المنتظر أن تسهم الجهود المكثفة في الالتزام باتفاقية باريس ومنع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

في المقابل، يرى حزب الخضر الألماني بأن من الضروري تخفيض انبعاثات هذه الغازات بحلول 2030 بنسبة تصل إلى 65%، وقالت ليزا بادوم، النائبة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر إن دراسة جديدة اثبتت أن مثل هذا الهدف يمكن تنفيذه، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية لهذا لا تزال غائبة، ورأت أن الرئاسة الدورية لألمانيا للاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة " اختبار عباد شمس لمدى طموح سياسة المناخ لهذه الحكومة".

وطرحت شولتسه على نظرائها، خططها للرئاسة الألمانية التي ستبدأ مطلع يوليو المقبل، وتتركز هذه الخطط على حماية المناخ وحماية الأنواع والرقمنة المستدامة، وقالت إن " الجمع بين مصالح كل دول الاتحاد الأوروبي من أجل تنمية مستدامة و اجتماعية وعادلة وصديقة للبيئة في أوروبا، هذه ستكون مهمتي".

من جانبه، شدد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة، في أعقاب المؤتمر المنعقد عبر الفيديو لوزراء البيئة، على أهمية " التعافي الأخضر" الفعال نظرا للتداعيات الخطيرة للجائحة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن هذا سيكون تأثيره بمثابة مصل للاقتصاد الأوروبي ضد الصدمات المقبلة.

سفنيا شولتسه زيرة البيئة الألمانية لمناخ 2030 لمانيا

الخبر التالى:

في مقابلة تلفزيونية.. ترامب يتهم إدارة أوباما بالخيانة دون تقديم دليل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:9 قرارات للجامعة العربية بشأن سد النهضة (نص كامل)