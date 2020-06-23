كورونا في إسبانيا: الإصابات 246 ألفا و504 والوفيات 28 ألفا و324
مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 246 ألفا و504 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفا و324 حالة، بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في إسبانيا.
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