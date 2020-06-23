بينها دولة عربية.. 19 دولة تخطّت المائة ألف إصابة بكورونا (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

تخطّت 19 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا المائة ألف حالة بفيروس كورونا المُستجد، لتُسجّل إجمالًا 7 ملايين و180 ألفا و422 إصابة بـ"كوفيد 19" الناجم عن الفيروس، وذلك من إجمالي اكثر من 9 ملايين على مستوى العالم.

ووفق إحصاx جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الذي يتتبع انتشار الفيروس، تصدّرت الولايات المتحدة تلك القائمة بواقع مليونيّ و388 ألفا، تلتها البرازيل بمليون و111 ألفًا، ثم روسيا التي سجّلت 592 ألفا و280 حالة. فيما حلّت السعودية في المرتبة الـ15، باعتبارها الدولة العربية التي تتخطى حالات كورونا عتبة المائة ألف، مع تسجيل 161 ألفا و5 إصابات.

في التقرير التفاعلي التالي، يرصد مصراوي الدول التي تخطّت حاجز المائة ألف إصابة بالفيروس الذي يواصل زحفه وانتشاره على نحو سريع وخطير منذ أواخر العام الفائت، حاصدًا أرواح أكثر من 477 ألفا في مختلف أنحاء العالم.