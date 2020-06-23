أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

بينها دولة عربية.. 19 دولة تخطّت المائة ألف إصابة بكورونا (تفاعلي)

10:13 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
بينها دولة عربية.. 19 دولة تخطّت المائة ألف إصابة بكورونا (تفاعلي)

دول تخطت المائة ألف إصابة بكورونا

كتبت- رنا أسامة:

تخطّت 19 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا المائة ألف حالة بفيروس كورونا المُستجد، لتُسجّل إجمالًا 7 ملايين و180 ألفا و422 إصابة بـ"كوفيد 19" الناجم عن الفيروس، وذلك من إجمالي اكثر من 9 ملايين على مستوى العالم.

ووفق إحصاx جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الذي يتتبع انتشار الفيروس، تصدّرت الولايات المتحدة تلك القائمة بواقع مليونيّ و388 ألفا، تلتها البرازيل بمليون و111 ألفًا، ثم روسيا التي سجّلت 592 ألفا و280 حالة. فيما حلّت السعودية في المرتبة الـ15، باعتبارها الدولة العربية التي تتخطى حالات كورونا عتبة المائة ألف، مع تسجيل 161 ألفا و5 إصابات.

في التقرير التفاعلي التالي، يرصد مصراوي الدول التي تخطّت حاجز المائة ألف إصابة بالفيروس الذي يواصل زحفه وانتشاره على نحو سريع وخطير منذ أواخر العام الفائت، حاصدًا أرواح أكثر من 477 ألفا في مختلف أنحاء العالم.

أوروبا آسيا أفريقيا فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

337 حالة في 24 ساعة..إسرائيل تسجل أكبر إصابات يومية بكورونا منذ شهرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. اجتماع طارئ للحكومة وتوقعات برفع الحظر كاملا في هذا الموعد