أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الولايات المتحدة وروسيا تجريان في فيينا محادثات بشأن الحد من التسلح النووي

10:34 ص الإثنين 22 يونيو 2020
الولايات المتحدة وروسيا تجريان في فيينا محادثات بشأن الحد من التسلح النووي

الولايات المتحدة وروسيا

فيينا- (د ب أ):

بدأ دبلوماسيون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وروسيا، مناقشة مسألة الحد من التسلح النووي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، في اجتماع في فيينا، يُعقد قبل ثمانية أشهر من انتهاء اتفاقية رئيسية للأسلحة النووية .

ويشار إلى أن اتفاقية ستارت الجديدة، السارية لمدة عقد ولكن من المقرر أن تنتهي في فبراير، هي آخر اتفاقية متبقية حاليا للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتضع الاتفاقية حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.

وتمتلك القوتان النوويتان معا نحو 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

ومن المقرر أن تختتم جولة المناقشات التي تجرى فى وسط العاصمة النمساوية، صباح غد الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة إن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا عفا عليها الزمن وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارًا إنها غير مهتمة بالانضمام.

ومن ناحية أخرى، قال الخبير الأمني الروسي، ديمتري سوسلوف، لوسائل الإعلام الحكومية قبل اجتماع اليوم الاثنين إنه من غير المحتمل أن تطيل الولايات المتحدة أمد اتفاقية ستارت الجديدة دون دفع الصين للمشاركة في المفاوضات.

الولايات المتحدة روسيا فيينا

الخبر التالى:

إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و272 حالة والوفيات 28322 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شكري يكشف كيف تتصرف مصر إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة