أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

المغرب: 25 يونيو استئناف الرحلات الجوية الداخلية

09:31 م الأحد 21 يونيو 2020
المغرب: 25 يونيو استئناف الرحلات الجوية الداخلية

الخطوط الملكية المغربية

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداءً من 25 يونيو الجاري.

وافاد بيان للوزارة بأن أنشطة السكن الفندقي ستستأنف أيضًا ابتداءً من 25 يونيو الجاري.

وأضاف البيان أن هذا النشاط سيكون، في مرحلة أولى، محدودًا من حيث حجم الإشغال، ومشروطًا جغرافيًا حسب منطقة المزاولة.

وأشارت الوزارة إلى أن التنقل بين منطقتي التخفيف 1 و2 خاضع للقيود نفسها المعمول بها بخصوص باقي أنماط النقل، بما فيها إلزامية الحصول على رخصة مهنية أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة.

هذا المحتوى من

رحلات الطيران المغرب فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الصحة البريطاني مُعتذرًا عن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي: "أنا إنسان"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض محدود.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد