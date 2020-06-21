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المجلس الأعلى للقبائل الليبية: الدعم المصري المباشر يقضي على الفوضى وسلطة الميليشيات

06:04 م الأحد 21 يونيو 2020
المجلس الأعلى للقبائل الليبية: الدعم المصري المباشر يقضي على الفوضى وسلطة الميليشيات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكالات:

رحب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اليوم الأحد، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ليبيا. وثمن المجلس في بيانه، مواقف مصر التاريخية تجاه ليبيا، ودعم مصر للشعب الليبي في مواجهة الغزو التركي.

وقال المجلس إن ليبيا دولة عربية وتنتمى للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر، لافتا إلى أن المجلس يدرك إن دعم النظام التركى للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف فى الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب فى شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب فى المنطقة العربية أفريقيا عموما.

ودعا المجلس لتكاتف الجهود للتصدى لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي، مطالبا بالدعم المصرى المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبى فى إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك وحفاظا على الأمن القومى العربى وفى مقدمتها ليبيا ومصر.

عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للقبائل الليبية السيسي ليبيا تركيا

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