نتنياهو يحذر من تجديد الإغلاق مع ارتفاع إصابات كورونا
تل أبيب- (د ب أ):
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أن بلاده ربما تجدد الإغلاق، في أعقاب ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأحد.
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء اليوم "يجب أن نعمل على تسطيح منحنى (الوباء) الآن".
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا للوزراء غدا الاثنين لاتخاذ قرار حول طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها.
وتم تأكيد أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، من بينها أكثر من 300 حالة وفاة.
وارتفع عدد الإصابات بشكل مطرد من أقل من 17 ألف قبل شهر، بعد تخفيف القيود بشكل كبير وتجاهل الكثيرون التعليمات بارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
ولم يرتفع عدد الوفيات.
وتابع: "إذا لم نغير سلوكنا على الفور ونبدأ ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين بعضنا البعض، سيعود الإغلاق. لا يريد أحد منا ذلك
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