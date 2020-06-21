7728 في 24 ساعة.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهرين

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة يومية في البلاد منذ 30 أبريل الماضي.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا قولها في تقريرها اليومي أنه بذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 584 ألفا و680 حالة، بما في ذلك 236 ألفاو858 حالة نشطة.

وسجلت الغرفة خلال اليوم الأخير وفاة 109 مصابين بـ"كوفيد-19" (مقابل 161 وفاة تم تسجيلها أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ 25 أيار/مايو.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في روسيا إلى 8111 حالة وفاة.

وتماثل 5119 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 339 ألفا و711 حالة.