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بقوة 4.2 درجة.. زلزال يضرب أوكلاهوما بعد تجمع ترامب الانتخابي

09:41 ص الأحد 21 يونيو 2020
بقوة 4.2 درجة.. زلزال يضرب أوكلاهوما بعد تجمع ترامب الانتخابي

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):

ضرب زلزال بلغت شدته 5ر4 درجة ريختر شمالي أوكلاهوما مساء السبت، بعد ساعات من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد أول تجمع انتخابي له منذ شهور في الولاية.

وسجلت خدمة الطقس الوطنية (NWS) في تولسا في البداية الهزة بقوة 4.2 درجة، لكنها قامت بزيادة شدتها في وقت لاحق.

وغردت الخدمة في وقت متأخر يوم السبت "شعرنا بزلزال هنا في مكتب خدمة الطقس الوطنية بتولسا".

ووقع الزلزال في الساعة 1015 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (03:15 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش) على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بيري، وهي بلدة تبعد 120 كيلومترا غرب تولسا ، حيث عقد ترامب التجمع الانتخابي.

وقبل نحو ساعة من وقوع الزلزال، أفاد تقرير بأن الرئيس وصل إلى المطار و "سوف يقلع على الفور."

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