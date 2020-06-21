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كوريا الجنوبية تسجل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا

04:57 ص الأحد 21 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة.

وأوضحت السلطات أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 12 الفا و 421 حالة حتى منتصف ليل يوم السبت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت أن من بين الـ48 حالة الجديدة، كانت هناك 40 حالة انتقال محلي للعدوى، و8 حالات قادمة من الخارج.

واستقر عدد حالات الوفاة عند 280 حالة حيث لم تسجل وفيات جديدة.

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