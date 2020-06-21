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الكرملين: نأمل أن تبدي الصين والهند حكمتهما السياسية لمنع التصعيد

12:40 ص الأحد 21 يونيو 2020
الكرملين: نأمل أن تبدي الصين والهند حكمتهما السياسية لمنع التصعيد

ديمتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):
أعرب المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، عن أمل بلاده في تمكن الهند والصين من إيجاد حل لتجنب أي تصعيد على الحدود بين البلدين.
وأضاف بيسكوف، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، السبت "بالطبع، نحن منزعجون من الحادث، لكننا متفائلون ومقتنعون بأن كلا من نيودلهي وبكين سيبديان حكمتهما الدبلوماسية والسياسية بهدف إيجاد حلول تساهم في تجنب التصعيد بين البلدين، بمفردهم، وبدون أي تدخل من دول أجنبية".
كما أكد استعداد روسيا الدائم لتقديم الخدمات والمساعدة في تسوية النزاعات الشائكة بين الدول الشريكة والحلفاء.. مشيرا ألى أن كلا من الهند والصين حليفتان وثيقتان لروسيا، حيث تتمتع موسكو بعلاقات تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي مع كلا البلدين.
يذكر أن الصين وجهت إلى الهند اتهاما بالقيام بـ "استفزاز متعمد" في أول تعليق رسمي لها على الاشتباك الدامي الذي جرى الاثنين الماضي بين قوات الجانبين في منطقة جالوان في ولاية لاداخ، الحدودية المتنازع عليها في جبال الهيملايا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليجيان تشاو إن قوات هندية عبرت الحدود إلى الأراضي الصينية، وقامت بالهجوم، مما أدى إلى حدوث "مواجهات جسدية عنيفة"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل تتعلق بسقوط قتلى أو جرحى بين الجنود الصينين.
كانت تقارير أفادت بأن جنودا من الجانبين اشتبكوا بالعصي والهراوات دون إطلاق الرصاص، واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه كان من بدأ القتال.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد في وقت سابق أن الحدود الهندية لم تعبرها أي قوات أجنبية، ولم يحصل أي اختراق للحدود أو ضياع للأراضي.

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