عمليات طعن في بريطانيا خلال تظاهرات مناهضة للعنصرية ضد السود

وكالات:

ذكرت تقارير صحفية، وقوع عمليات طعن في مدينة ريدنج البريطانية، خلال تظاهرات تناهض العنصرية ضد السود.

وقالت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث طعن في مدينة ريدنج.

وتداول أشخاص مقاطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر تعامل رجال الشرطة في بريطانيا مع حادث الطعن، وإسعاف المصابين.

ووفقا للفيديو، أصيب عدد من الأشخاص في عمليات الطعن التي وقعت اليوم.

‏ولم تكشف الشرطة البريطانية بعد عن دوافع عمليات الطعن.