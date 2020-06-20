"مشايخ ترهونة" يعلن تأييده لخطاب الرئيس السيسي حول ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن مجلس مشايخ ترهونة، مساء اليوم السبت، تأييدهم المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا.

وأكد المجلس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب الرئيس السيسي.

وكان الرئيس السيسي، قد تفقد في وقت سابق اليوم عناصر المنقطة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح.

وقال الرئيس، في كلمته بعد تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي).

وأوضح الرئيس السيسي، أن هذا التدخل ستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.