الصين تتهم الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

(وكالات):

اعتبرت بعثة الصين لدى المؤسسات الدولية في جنيف، أن تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بصدد هونج كونج، تدخل سافر في شؤون الصين.

وجاء البيان ردا على تصريحات قالت فيها باشليت مؤخرا إن "كل التشريعات الأمنية القومية الجديدة التي تخص هونج كونج، "يجب أن تتماشى كليا مع التزامات الصين في مجال حقوق الإنسان" والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الحريات المدنية والسياسية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وبعد ساعات من إدلاء باشليت بتصريحاتها، أصدرت بعثة الصين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف بيانا قالت فيه إن "هذه الملاحظات تمثل تدخلا فادحا في سيادة الصين وشؤونها الداخلية وانتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تعرب الصين لها عن امتعاضها العميق واعتراضها الحاسم".