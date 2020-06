رئيس الوزراء الإثيوبي ينشر صورًا من جولة حميدتي داخل مجمع أداما الصناعي بإثيوبيا

(وكالات)

تفقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سير الصناعات في البلاد خلال جولة إلى مجمع أداما الصناعي في إقليم أوروميا، وذلك برفقة نائب رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول زيارة له إلى أديس أبابا.

وكتب آبي على حسابه الرسمي الموثّق عبر تويتر، الخميس: "زار الفريق محمد حمدان دقلو مجمع أداما الصناعي ليكون شاهدًا على مرونة صناعاتنا خلال وباء كوفيد 19.."، مُرفقًا إياها بصور للجولة التفقدية.

Together with Lieutenant-General Mohamed Hamdan Daglo, I visited Adama Industry Park to witness the resilience of our industries during the #COVID19 pandemic that have switched production activities in response to the times. pic.twitter.com/OzPhxcMj4O