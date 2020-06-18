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رئيس الوزراء الإثيوبي ينشر صورًا من جولة حميدتي داخل مجمع أداما الصناعي بإثيوبيا

04:12 م الخميس 18 يونيو 2020
رئيس الوزراء الإثيوبي ينشر صورًا من جولة حميدتي داخل مجمع أداما الصناعي بإثيوبيا

جولة حميدتي داخل مجمع أداما الصناعي بإثيوبيا

(وكالات)
تفقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سير الصناعات في البلاد خلال جولة إلى مجمع أداما الصناعي في إقليم أوروميا، وذلك برفقة نائب رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول زيارة له إلى أديس أبابا.

وكتب آبي على حسابه الرسمي الموثّق عبر تويتر، الخميس: "زار الفريق محمد حمدان دقلو مجمع أداما الصناعي ليكون شاهدًا على مرونة صناعاتنا خلال وباء كوفيد 19.."، مُرفقًا إياها بصور للجولة التفقدية.

كان حميدتي وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة مفاجئة تستغرق يومين، للتباحث مع آبي أحمد في العلاقات الثنائية وقضايا الحدود والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.

كما سيناقش حميدتي مع مسؤولين في الإتحاد الأفريقي قضايا السلام في السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت في تغريدة عبر تويتر.

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