رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باختطاف البلاد وتهديد استقرارها
بغداد- (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه لن يسمح للجهات الخارجة عن القانون باختطاف العراق وتهديد استقرارها.
وبحسب قناة السومرية نيوز، فإن هذه التصريحات جاءت تعليقا على استهداف صاروخي قامت به مليشيات، لنصب "الجندي المجهول" المتواجد في ساحة الاحتفالات بالعاصمة بغداد.
وعبر الكاظمي عن غضبه جراء هذه الأفعال التي وصفها بأنها "تهديد للاستقرار"، متوعدا باتخاذ اللازم ضد المتورطين، وقال "لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها ، وماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".
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