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رويترز: نيبال تقر خارطة جديدة تضم أراضي تحت سيطرة الهند

12:46 م الخميس 18 يونيو 2020
رويترز: نيبال تقر خارطة جديدة تضم أراضي تحت سيطرة الهند

البرلمان النيبالي - أرشيفية

وكالات:

وافق مجلس الشيوخ في البرلمان النيبالي على خريطة جديدة للبلاد، الخميس، بما في ذلك أراض تسيطر عليها الهند، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين الجارتين في جنوب آسيا، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ورفضت الهند التي تسيطر على مناطق ليمبيادورا وليبولكه وكالاباني في الشمال الغربي، الخريطة قائلة إنها لا تستند إلى حقائق أو أدلة تاريخية.

وقال رئيس مجلس النواب غانيش براساد تيميلسينا، إن نحو 57 عضوا في الجمعية الوطنية المكونة من 59 مقعدا، أو مجلس الشيوخ في البرلمان، صوتوا لصالح مشروع قانون لتعديل الدستور يسعى إلى استبدال الخريطة القديمة.

وتم تمرير مشروع القانون من قبل مجلس النواب في نهاية الأسبوع.

البرلمان النيبالي الهند آسيا

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