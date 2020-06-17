إسرائيل توقع اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاح محتمل لكورونا
(وكالات):
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها المحتمل مستقبلا لمرض كوفيد-19.
وأضاف في بيان أصدره مكتبه ”وقعت إسرائيل اتفاقا مع شركة مودرنا يسمح لنا بشراء لقاحات“، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وتابع قائلا ”الشركة تحقق تقدما في عملها، يزعمون أنه يمكنهم توفيره (اللقاح) منتصف العام، نأمل أن ينجحوا“.
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