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إسرائيل توقع اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاح محتمل لكورونا

08:28 م الأربعاء 17 يونيو 2020
إسرائيل توقع اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاح محتمل لكورونا

بنيامين نتنياهو

(وكالات):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها المحتمل مستقبلا لمرض كوفيد-19.

وأضاف في بيان أصدره مكتبه ”وقعت إسرائيل اتفاقا مع شركة مودرنا يسمح لنا بشراء لقاحات“، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع قائلا ”الشركة تحقق تقدما في عملها، يزعمون أنه يمكنهم توفيره (اللقاح) منتصف العام، نأمل أن ينجحوا“.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل فيروس كورونا

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