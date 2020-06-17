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مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إثيوبيا بصفقة عادلة في سد النهضة

08:26 م الأربعاء 17 يونيو 2020
مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إثيوبيا بصفقة عادلة في سد النهضة

سد النهضة

وكالات

طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، و إبرام اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء.

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على تويتر، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال المجلس في تغريديته: "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية - حان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".
وأعلن وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن خلافات قانونية في اتفاق سد النهضة، وإحالة الخلافات إلى رؤساء الحكومات الثلاث.

سد النهضة مجلس الأمن القومي الأمريكي إثيوبيا تويتر

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