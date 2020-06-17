مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إثيوبيا بصفقة عادلة في سد النهضة

وكالات

طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، و إبرام اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء.

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على تويتر، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

257 million people in east #Africa are relying on #Ethiopia to show strong leadership, which means striking a fair deal. Technical issues have been resolved – time to get the GERD deal done before filling it with Nile River water! — NSC (@WHNSC) June 17, 2020

وقال المجلس في تغريديته: "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية - حان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".

وأعلن وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن خلافات قانونية في اتفاق سد النهضة، وإحالة الخلافات إلى رؤساء الحكومات الثلاث.