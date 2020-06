مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إثيوبيا بصفقة عادلة في سد النهضة

وكالات

طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، و إبرام اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء.

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على تويتر، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

257 million people in east #Africa are relying on #Ethiopia to show strong leadership, which means striking a fair deal. Technical issues have been resolved – time to get the GERD deal done before filling it with Nile River water!