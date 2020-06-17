مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إثيوبيا بصفقة عادلة في سد النهضة
وكالات
طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، و إبرام اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء.
ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على تويتر، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
257 million people in east #Africa are relying on #Ethiopia to show strong leadership, which means striking a fair deal. Technical issues have been resolved – time to get the GERD deal done before filling it with Nile River water!— NSC (@WHNSC) June 17, 2020
وقال المجلس في تغريديته: "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية - حان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".
وأعلن وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن خلافات قانونية في اتفاق سد النهضة، وإحالة الخلافات إلى رؤساء الحكومات الثلاث.
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