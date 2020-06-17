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السعودية: 39 وفاة و4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:36 م الأربعاء 17 يونيو 2020
السعودية: 39 وفاة و4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1091 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 141,234 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2122 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى91,662.

وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية فيروس كورونا

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