السعودية: 39 وفاة و4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1091 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 141,234 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2122 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى91,662.
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