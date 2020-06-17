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كازاخستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:32 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
كازاخستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

نورسلطان - أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الأربعاء تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 3ر2% مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة فى كازاخستان - في بيان (نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية) - أن من بين إجمالي المصابين توجد 87 حالة جديدة في العاصمة نورسلطان، و35 حالة في مدينة ألماتي، و21 حالة أخرى في منطقة غرب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ ظهور الوباء في كازاخستان، بلغ إجمالي عدد الحالات 542ر15 حالة في جميع أنحاء البلاد، خرج منهم 9647 شخصًا من الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم التام، بينما أودى الفيروس بحياة 88 شخصًا في كازاخستان.​

هذا المحتوى من

Asha
كازاخستان فيروس كورونا الحجر الصحي

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