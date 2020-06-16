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نتنياهو يكشف كيف أفشل بوتين قراراً أممياً لدولة فلسطينية

10:30 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
نتنياهو يكشف كيف أفشل بوتين قراراً أممياً لدولة فلسطينية

بنيامين نتنياهو

القاهرة (وكالات)
قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كشف لمجموعة من المقربين منه، خلال اجتماع مغلق قبل أيام عدة، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهض مبادرة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي، يقضي بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، فإن الأمر حدث في نهاية الولاية الثانية لعهد أوباما، وبعد أسابيع من فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية.

وقالت إن إدارة أوباما ساعدت على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا إلى وضع حد للبناء في المستوطنات.

ونقلت الصحيفة على لسان نتنياهو أنه هاتف بوتين، في 24 نوفمبر 2016، طالباً مساعدته لإجهاض القرار، بـ"الفيتو الروسي"؛ "لأن من شأن القرار أن يقوض الاستقرار في المنطقة ويلحق ضرراً بإسرائيل". لكن بوتين رفض طلب نتنياهو.

وبعد شهرين من ذلك التاريخ، حاول أوباما وطاقمه استصدار قرار آخر في مجلس الأمن الدولي، يقضي بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية؛ عندها هاتف نتنياهو الرئيس بوتين مرة أخرى، طالباً تجنيده لمنع القرار، لافتاً إلى أن دعماً روسياً سيحقق مكاسب لروسيا عند إدارة الرئيس ترمب.

هنا اقتنع بوتين، ووعد بالتصدي لقرار كهذا، بحسب الصحيفة.

بنيامين نتنياهو فلسطين فلاديمير بوتين

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