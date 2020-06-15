لجنة بالأمم المتحدة تحث أمريكا على الاعتراف بالعنصرية الهيكلية

جنيف - (د ب أ)

طالبت لجنة مكافحة العنصرية بالأمم المتحدة، الحكومة الأمريكية بالاعتراف علانية بأن العنصرية الهيكلية موجودة في الولايات المتحدة.

كما حثت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري" الإدارة الأمريكية في بيان على "الرفض التام وغير المشروط والإدانة لجرائم القتل العنصرية للأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى".

وقالت لجنة الخبراء إنها أوصت في وقت سابق بتنظيم تدريب منهجي لمكافحة التمييز للمسؤولين الأمريكيين على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وكذلك المستوى المحلي.