أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الخارجية الروسية تستدعي سفير التشيك

11:59 ص الإثنين 15 يونيو 2020
الخارجية الروسية تستدعي سفير التشيك

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- (د ب أ):

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي القول اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير التشيكي لدى موسكو فيتسلاف بيفونكا.

وكانت السفارة الروسية في براغ تلقت مذكرة من وزارة الخارجية التشيكية في الخامس من يونيو الجاري أبلغتها فيها بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين من جمهورية التشيك. وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس قد أعلن في وقت سابق أن الدبلوماسيين شخصان غير مرغوب فيهما. وقال إن أحد موظفي السفارة الروسية أرسل معلومات مغلوطة للاستخبارات التشيكية بشأن هجوم يجري التخطيط له على سياسيين تشيكيين. ووفقا لرئيس الوزراء فقد قاد هذا التصرف إلى "المزيد من التدهور في العلاقات التشيكية الروسية".

وأكدت الخارجية الروسية أن إجراءات براغ سيتبعها رد في إطار المعاملة بالمثل، وأنه سيتم أخذ هذه الإجراءات في الاعتبار عند رسم خط السياسة الروسية فيما يتعلق بجمهورية التشيك.

وزارة الخارجية الروسية سفير التشيك السفارة الروسية

الخبر التالى:

تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة في مصر.. مسحات "كورونا" من داخل السيارة