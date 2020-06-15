الخارجية الروسية تستدعي سفير التشيك

موسكو- (د ب أ):

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي القول اليوم الاثنين إن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير التشيكي لدى موسكو فيتسلاف بيفونكا.

وكانت السفارة الروسية في براغ تلقت مذكرة من وزارة الخارجية التشيكية في الخامس من يونيو الجاري أبلغتها فيها بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين من جمهورية التشيك. وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس قد أعلن في وقت سابق أن الدبلوماسيين شخصان غير مرغوب فيهما. وقال إن أحد موظفي السفارة الروسية أرسل معلومات مغلوطة للاستخبارات التشيكية بشأن هجوم يجري التخطيط له على سياسيين تشيكيين. ووفقا لرئيس الوزراء فقد قاد هذا التصرف إلى "المزيد من التدهور في العلاقات التشيكية الروسية".

وأكدت الخارجية الروسية أن إجراءات براغ سيتبعها رد في إطار المعاملة بالمثل، وأنه سيتم أخذ هذه الإجراءات في الاعتبار عند رسم خط السياسة الروسية فيما يتعلق بجمهورية التشيك.