إسبانيا تكشف عن خطة بقيمة ٤.٢ مليار دولار لدعم صناعة السيارات

مدريد - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الإسبانية، إزاحة الستار عن برنامج تحفيزي بقيمة 75ر3 مليار يورو (2ر4 مليار دولار) ، غدا الاثنين، لدعم شركات صناعة السيارات في البلاد.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في كلمة أدلى بها من مدريد اليوم الأحد، إن الخطة التي سيتم طرحها غدا الاثنين، تتضمن إصلاحات لإطار الاستثمار والقواعد المالية.

وأضاف أن الحكومة ستقدم خطة تحفيزية لصناعة السياحة في 18 يونيو.

ويشكل هذان القطاعان معا نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال سانشيز إن بلاده تعتزم فتح حدودها مع جميع أعضاء منطقة شنجن الأوروبية اعتبارا من 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستظل الحدود بين البلدين مغلقة حتى الأول من يوليو .