موريتانيا تسجل أكثر من ١٠٠ إصابة وأربع وفيات بكورونا

نواكشوط - (دب أ )

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الموريتانية، عن 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا السمتجد (كوفيد -19) تم تسجيلها اليوم الأحد، في البلاد، مشيرا إلى وفاة أربعة أشخاص بالوباء.

وقال المدير العام للصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بنواكشوط "سجلت مصالح وزارة الصحة 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1783 مصابا".

وأوضح ولد الزحاف أن 4 من المصابين بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 87 شخصا .

وأضاف أن 21 مصابا تماثلوا للشفاء تماما ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 323 شخصا