ماكرون: فتح المطاعم والمقاهي في باريس ورفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا

وكالات:

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده حققت انتصارًا على فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة، نقلتها فضائية العربية، الأحد، إنه سيتم فتح المطاعم والمقاهي في باريس اعتبارًا من الغد.

وأضاف ماكرون "رفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا"، لافتًا إلى أن المرحلة الجديدة ستسمح بتسريع إعادة فتح الاقتصاد الفرنسي.

وتابع "علينا أن نكون مستعدين لاحتمال عودة تفشي فيروس كورونا مجددا".

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 193,886، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29,401، فيما تعافى 72,931.

وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.