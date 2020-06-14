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الجزائر تسجل 7 وفيات و109 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

07:02 م الأحد 14 يونيو 2020
الجزائر تسجل 7 وفيات و109 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 7 وفيات و109 إصابات بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، 7 وفيات و109 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، إن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 767 حالة.
وبلغ مجموع الإصابات 10919 موزعة عبر كل مدن البلاد.
وأشار إلى تسجيل 182 حالة للشفاء، ليصبح بذللك إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 7606. ويتواجد 42 مريضا في العناية المركزة.

الجزائر فيروس كورونا

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