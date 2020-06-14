الأرجنتين تسجل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بوينس آيرس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين، تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا و295 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 13 وفاة بين المصابين بكورونا، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" 815 حالة.
يذكر أن الأرجنتين لم يتبق بها سوى محافظة واحدة لم تسجل حتى الآن حالة إصابات بفيروس كورونا، وهي محافظة كاتاماركا شمال غربي البلاد.
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