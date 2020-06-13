وزير شؤون القدس: الاحتلال ينفذ برنامجا إقصائيا بالمدينة لإنهاء الوجود الفلسطيني
رام الله- (أ ش أ):
قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي اليوم السبت إن الاحتلال ينفذ برنامجا إقصائيا في القدس المحتلة؛ من خلال عمليات الهدم والاعتقالات، وزيادة أعداد المستوطنين لتهويد المدينة وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
وأضاف الهدمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال يناقض القانون الدولي في القدس المحتلة، مطالبا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في رصد ومتابعة قضايا المواطنين الإنسانية، واستهداف الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان