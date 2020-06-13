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وزير شؤون القدس: الاحتلال ينفذ برنامجا إقصائيا بالمدينة لإنهاء الوجود الفلسطيني

01:20 م السبت 13 يونيو 2020
وزير شؤون القدس: الاحتلال ينفذ برنامجا إقصائيا بالمدينة لإنهاء الوجود الفلسطيني

فادي الهدمي وزير شؤون القدس

رام الله- (أ ش أ):

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي اليوم السبت إن الاحتلال ينفذ برنامجا إقصائيا في القدس المحتلة؛ من خلال عمليات الهدم والاعتقالات، وزيادة أعداد المستوطنين لتهويد المدينة وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وأضاف الهدمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال يناقض القانون الدولي في القدس المحتلة، مطالبا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في رصد ومتابعة قضايا المواطنين الإنسانية، واستهداف الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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الاحتلال الاسرائيلي فادي الهدمي القدس المحتلة

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