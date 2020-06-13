روسيا: تسجيل 8706 إصابة جديدة بكورونا

موسكو – (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8706 إصابة جديدة بالفيروس في روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 520 ألفا و 129 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت، بتسجيل 114 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6829 شخصا.

وأضاف البيان، أن 5271 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى 274 ألفا و641 حالة شفاء.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة في روسيا، مشيرا إلى أن 2970 من هذه الإصابات لم تظهر عليها أعراض المرض، أي بنسبة 34 % تقريبا.