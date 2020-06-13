مقتل قيادي سابق في جبهة النصرة خلال قتاله لصالح ميليشيات الوفاق بسرت الليبية

وكالات:

قتل القيادي السابق في تنظيم القاعدة بسوريا "جبهة النصرة"، سامر الأطرش، في محيط مدينة سرت، خلال قتاله لصالح الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، في تصريحات لفضائية العربية، أن القيادي المتشدد بصفوف المرتزقة السوريين قتل في محيط مدينة سرت الليبية.

وأوضح المرصد أن سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت، مشيراً إلى أنه كان ينتمي سابقاً إلى جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة .

كما أضاف أن "أبا يعرب" هرب قبل سنوات إلى مناطق "الجيش الوطني" السوري المدعوم من أنقرة. وسكن لفترة في مدينة إدلب. ثم سافر إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات الوفاق، ومن ضمن المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى طرابلس، للقتال ضد الجيش الليبي.

إلى ذلك، أشار إلى أن تركيا نقلت حتى الآن 13 ألف عنصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مضيفا أن 390 مقاتلا سوريا سقطوا حتى الآن هناك.

وكانت تقارير صحفية أشارت الخميس بالعثور على جثته والتأكد من هويته إثر الاطلاع على أوراقه الثبوتية.