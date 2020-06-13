أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مقتل قيادي سابق في جبهة النصرة خلال قتاله لصالح ميليشيات الوفاق بسرت الليبية

12:19 ص السبت 13 يونيو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

وكالات:
قتل القيادي السابق في تنظيم القاعدة بسوريا "جبهة النصرة"، سامر الأطرش، في محيط مدينة سرت، خلال قتاله لصالح الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، في تصريحات لفضائية العربية، أن القيادي المتشدد بصفوف المرتزقة السوريين قتل في محيط مدينة سرت الليبية.
وأوضح المرصد أن سامر الأطرش المكنى بأبي يعرب الأثري، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت، مشيراً إلى أنه كان ينتمي سابقاً إلى جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة .
كما أضاف أن "أبا يعرب" هرب قبل سنوات إلى مناطق "الجيش الوطني" السوري المدعوم من أنقرة. وسكن لفترة في مدينة إدلب. ثم سافر إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات الوفاق، ومن ضمن المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى طرابلس، للقتال ضد الجيش الليبي.
إلى ذلك، أشار إلى أن تركيا نقلت حتى الآن 13 ألف عنصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مضيفا أن 390 مقاتلا سوريا سقطوا حتى الآن هناك.
وكانت تقارير صحفية أشارت الخميس بالعثور على جثته والتأكد من هويته إثر الاطلاع على أوراقه الثبوتية.

سامر الأطرش ليبيا تنظيم القاعدة سوريا حكومة الوفاق

الخبر التالى:

دار نشر أمريكية تعلن عن كتاب بولتون الجديد: "لا يريد ترامب أن تقرأه"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1577 إصابة بكورونا في أكبر حصيلة يومية