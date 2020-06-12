زوجة الطبيب مكتشف كورونا ترثيه: هديتك أبصرت النور

وكالات:

نشرت زوجة الطبيب الصيني أول من تحدث عن وجود مرض غامض في مدينة ووهان، فو شيوية جية، صورة لرضيعها المولود الجمعة 12 يونيو، لرثاء زوجها الذي توفي جراء إصابته بالفيروس.

وكتبت فو رسالة لزوجها الراحل، لي وينج ليانج، نقلها موقع "العربية نت"، تقول فيها "أعرف أنك الآن في النعيم، هديتك الأخيرة التي تركتها لي قبل أن ترحل أبصرت النور اليوم ..سأحميها كما يجب".

ووضعت فو مولودا ذكرا يزن "3450 جراما في مستشفى مدينة ووهان التي شهدت تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الصين".

وكان زوجها طبيب العيون لي ون ليانج أول من أبلغ عن هذا المرض الجديد، وأول ضحاياه أيضا بين الطواقم الطبية.

وعند وفاته في فبراير الماضي كانت فو حاملاً في شهرها الخامس وعزلت مع والد ووالدة لي ونج ليانج بعد تشخيصه بالمرض ووضعت تحت الملاحظة الطبية.

إلى ذلك، تناقلت وسائل التواصل الخبر وانهالت تعليقات المباركة للمولود الجديد مع عبارات الدعم، مؤكدة الوقوف إلى جانب الزوجة في رحلة تربية صغيرها.