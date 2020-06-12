مركز أوروبي يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا تضرب القارة العجوز

وكالات:

توقع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زيادة متوسطة في معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، في أوروبا، محذرًا من موجة ثانية من الفيروس تضرب القارة العجوز.

ووفقًا لموقع "العربية نت"، قال المركز الأوروبي، إن انتقال العدوى تجاوز ذروته في معظم البلدان الأوروبية.

بدروها، قالت أندريا آمون، مديرة المركز، في بيان مرفق مع التقييم "الجائحة لم تنته بعد".

كما أضافت أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لا يزال مطلوبا للحد من انتشار المرض.

وتابعت "من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة... مساهمة كل فرد لها أهمية".

هذا ويراقب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره ستوكهولم الأمراض والصحة العامة في الاتحاد الأوروبي ويقدم توصياته في هذا الشأن. وخلص تقييمه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها العديد من الحكومات قللت من انتقال المرض.

إلى ذلك، كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الاثنين الماضي، أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات.