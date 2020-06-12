أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مركز أوروبي يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا تضرب القارة العجوز

09:39 م الجمعة 12 يونيو 2020
مركز أوروبي يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا تضرب القارة العجوز

فيروس كورونا

وكالات:
توقع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، زيادة متوسطة في معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، في أوروبا، محذرًا من موجة ثانية من الفيروس تضرب القارة العجوز.
ووفقًا لموقع "العربية نت"، قال المركز الأوروبي، إن انتقال العدوى تجاوز ذروته في معظم البلدان الأوروبية.
بدروها، قالت أندريا آمون، مديرة المركز، في بيان مرفق مع التقييم "الجائحة لم تنته بعد".
كما أضافت أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لا يزال مطلوبا للحد من انتشار المرض.
وتابعت "من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة... مساهمة كل فرد لها أهمية".
هذا ويراقب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره ستوكهولم الأمراض والصحة العامة في الاتحاد الأوروبي ويقدم توصياته في هذا الشأن. وخلص تقييمه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها العديد من الحكومات قللت من انتقال المرض.
إلى ذلك، كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الاثنين الماضي، أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات.

فيروس كورونا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض أوروبا

الخبر التالى:

زوجة الطبيب مكتشف كورونا ترثيه: هديتك أبصرت النور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1577 إصابة بكورونا في أكبر حصيلة يومية