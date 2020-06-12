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روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بكورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

10:34 ص الجمعة 12 يونيو 2020
روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بكورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8987 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا ، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفا و 423 إصابة .

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم بأن تم تسجيل 183 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي،ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6715 شخصا .

وأضاف البيان أن 8220 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس التاجي 269 ألفا و 370 شخصا.

وأشار البيان إلى تسجيل 1714 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا فيروس كورونا

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