الصحة العالمية تكشف سبب انخفاض وفيات كورونا في روسيا

موسكو - أ ش أ

قال مدير منظمة الصحة العالمية مايكل ريان إن السبب الحقيقي وراء تسجيل عدد قليل من الوفيات في روسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا يرجع إلى انتشار الاختبارات في البلاد للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأضاف ريان - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "في حالة إجراء الاختبارات على الكثير من الناس، يمكن للمرء أن يلاحظ انخفاضا في معدل الوفيات".

ودعا روسيا إلى ضرورة تقديم شهادات الوفاة التي تتعلق بهذا الفيروس، للتأكد من تسجيلها بدقة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد رفض خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الافتراضات التي أدعت بتلاعب روسيا بإحصاءات الوفاة المتعلقة بالفيروس.