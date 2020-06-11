أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

11:36 ص الخميس 11 يونيو 2020
تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

بانكوك- (د ب أ):
أعلنت حكومة تايلاند صباح اليوم الخميس عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة الرسمية المساعدة باسم مركز متابعة وضع فيروس كورونا في تايلاند، إنه رغم النبأ السار، يجب على المواطنين الاستمرار في استخدام أقنعة الوجه الواقية وغسل أيديهم باستمرار والالتزام بالابتعاد الاجتماعي.
وكان تاويسليب ويتسانويتين المتحدث باسم المركز قال أمس الأربعاء إن بانكوك تسعى للحصول على موافقة لتطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الاغلاق غدا الجمعة، وذلك بعد أسبوعين من عدم تسجيل حالات إصابة محلية.
وتنص المرحلة الرابعة على السماح للمدارس ومراكز الرعاية النهارية ودور رعاية المسنين بفتح أبوابها مجددا. كما تشمل هذه المرحلة تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والفنادق، ولكن الحانات والملاهي الليلية سوف تظل مغلقة.

فيروس كورونا بانكوك تايلاند

الخبر التالى:

الداخلية الكويتية: إصابة 268 سجينا بفيروس كورونا وشفاء 255 حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع كورونا