تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت حكومة تايلاند صباح اليوم الخميس عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة الرسمية المساعدة باسم مركز متابعة وضع فيروس كورونا في تايلاند، إنه رغم النبأ السار، يجب على المواطنين الاستمرار في استخدام أقنعة الوجه الواقية وغسل أيديهم باستمرار والالتزام بالابتعاد الاجتماعي.

وكان تاويسليب ويتسانويتين المتحدث باسم المركز قال أمس الأربعاء إن بانكوك تسعى للحصول على موافقة لتطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الاغلاق غدا الجمعة، وذلك بعد أسبوعين من عدم تسجيل حالات إصابة محلية.

وتنص المرحلة الرابعة على السماح للمدارس ومراكز الرعاية النهارية ودور رعاية المسنين بفتح أبوابها مجددا. كما تشمل هذه المرحلة تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والفنادق، ولكن الحانات والملاهي الليلية سوف تظل مغلقة.