روسيا: 53 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وإجمالي الوفيات 6358‎

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل 53 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات، وفقا لقناة روسيا اليوم الفضائية، اليوم الخميس، في روسيا 6 ألاف و358 حالة حتى أمس الأربعاء، بينما تعافى نحو 253 ألف حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ 493 ألف حالة ، منهم 199 ألف في موسكو.

وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض، حيث تم تسجيل 56 وفاة يوم الثلاثاء و59 وفاة الإثنين الماضي.

وكانت سلطات موسكو قد بدأت في 9 من يونيو الجاري برفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.