السعودية تسجل 36 وفاة و3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 819 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 112 آلفا و288 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1615 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77954