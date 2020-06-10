فاوتشي يخالف نظرية الصحة العالمية حول انتقال كورونا: "غير صحيحة"

وكالات:

رأى كبير الأطباء الأمريكيين المتخصصين بالأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي،أمس الثلاثاء، أن حديث منظمة الصحة العالمية حول "ندرة" انتقال فيروس كورونا المستجد من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض إلى آخرين سليمين، رأى النظرية "غير صحيحة".

وجاء تعليق فاوتشي خلال حديثه عبر قناة إي بي سي على التصريحات التي صدرت عن أحد مسؤولي المنظمة والتي خالفت توجيهات الصحة العامة من جانب المنظمات الصحية حول العالم بما فيها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها.

وحاولت منظمة الصحة العالمية توضيح ما صدر عن أحد مسؤوليها في اليوم التالي عبر قولها إن انتقال المرض من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض "يبقى مجهولا".

وقال فاوتشي إن المنظمة "تراجعت عن النظرية لغياب الدليل على صحتها"، وأضاف أن الأدلة تثبت أن 25% إلى 45% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض.

وأضاف كبير الأطباء الأمريكيين قائلا: "نحن نعلم من الدراسات التي أجراها خبراء الجوائح أن المصابين ينقلون المرض لغيرهم حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، لذلك لنكون واضحين، فالقول إن ذلك أمر نادر لم يكن صحيحا"، على حد تعبيره.