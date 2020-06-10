كورونا في إيطاليا: 235 ألفا و561 إصابة و34 ألفا و43 وفاة
ميلانو- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 235,561، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34,043، فيما تعافى 168,646 .
وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في إيطاليا.
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