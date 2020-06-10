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كورونا في إيطاليا: 235 ألفا و561 إصابة و34 ألفا و43 وفاة

10:51 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
كورونا في إيطاليا: 235 ألفا و561 إصابة و34 ألفا و43 وفاة

أرشيفية

ميلانو- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 235,561، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34,043، فيما تعافى 168,646 .
وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في إيطاليا.

فيروس كورونا ميلانو إيطاليا

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