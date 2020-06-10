السفارة الأمريكية في ليبيا تحذر من أزمة إنسانية في سرت وتطالب بوقف التصعيد
وكالات
حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، من استمرار التصعيد العسكري في مدينة سرت، واحتمالية وقوع أزمة إنسانية بالمدينة الليبية، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
ودعت السفارة الأمريكية، الأطراف الليبية لوقف التصعيد، الذي يعزز الانقسام وربما يستغله المتطرفين.
وأعلنت دعمها لدعوة البعثة الأممية في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والانخراط في حوار سياسي بناء.
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