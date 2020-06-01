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كورونا في إيطاليا: إعادة فتح مسرح كولوسيوم بعد إغلاق دام 3 أشهر

03:20 م الإثنين 01 يونيو 2020
كورونا في إيطاليا: إعادة فتح مسرح كولوسيوم بعد إغلاق دام 3 أشهر

أرشيفية

روما- (د ب ا):

يمكن مجددا زيارة المسرح الروماني المدرج كولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الفونسينا روسو مدير الشؤون الأثرية بالكولوسيوم " هذه لحظة رمزية لروما وإيطاليا".

ويعد الكولوسيوم من أبرز المقاصد السياحية في إيطاليا. وقال روسو إن إعادة فتح الكولوسيوم والمنطقة المحيطة به يظهر أن إيطاليا تتعافى.

وعلى الرغم من إعادة فتح الكولوسيوم، أدى فيروس كورونا لإجراء تغيرات كبيرة على زيارته، حيث في السابق كان يتدفق نحو 20 ألف شخص للمسرح يوميا، ولكن تم قصر الدخول حاليا على 1000 إلى 1600 زائر يوميا.

ويمكن زيارة المسرح بعد حجز التذاكر مسبقا وفي ظل إجراءات صحية، مثل قياس درجة الحرارة عند المدخل وارتداء الكمامات.

وكان قد جرى إغلاق الكولوسيوم مطلع مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد تضررت إيطاليا بصورة كبيرة من الفيروس، حيث سجلت 33500 ألف حالة وفاة بالفيروس، ولكن حالات الإصابة بدأت في التراجع خلال الأسابيع الماضية.

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